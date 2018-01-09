09/01/2018 14:25


Alişan Buse Varol çiftinden evliliğe doğru ilk adım

Alişan ve Buse Varol

Eda Erol ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Buse Varol ile aşk yaşamaya başlayan Alişan, güzel sevgilisini ailesi ile tanıştırdı

Alişan, sevgilisi Buse Varol'u evine davet edip ailesiyle tanıştırdı. İkili ilişkilerinde ilk adımı bu tanışma ile atmış oldu.Alişan, Dostlar Mahallesi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Buse Varol'u ailesiyle tanıştırdı. Alişan'ın yakın dostu Ece Erken, müjdeyi, "Dün Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!" sözleriyle duyurdu.

 

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