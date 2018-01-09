Çevreci profesörden Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu

“Çevreci profesör” olarak tanınan Prof. Orhan Kural vizyona yeni giren “Arif V 216” adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Kural’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Cem Yılmaz’ın diğer filmlerinde olduğu gibi çocuk ve gençleri tütüne, dolayısıyla uyuşturucu ve diğer bağımlı maddelere özendirdiği belirtildi. Cem Yılmaz’ın filmlerinde uyuşturucu madde kullanmasının gayet planlı ve sistematik bir uygulama olduğunu öne süren Prof. Kural, bu nedenle soruşturma dosyasının ilgili şube müdürlüğüne gönderilmesini istedi. Prof. Kural, “Daha öncede yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla sinema-terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirmektedir. Çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı maalesef hızlar artmaktadır. Bunda en büyük rol, yasa boşluklarından istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” dedi.

Bu tür eylemlerin sigara firmalarının gizli reklam araçlarından olduğunu ileri süren Kural, “Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Yüksek miktarda ceza verilmediği takdirde bu tür olayların tekerrür edeceği herkesçe malumdur. Pek Yakında filminde Cem Yılmaz sigara ile hastaneye girmekte. Bu filmde ise uçağa girmektedir. Tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir. Yasağı ihlal eden kişiler hakkında dava açılmasını talep ederim” dedi.

Cumhuriyet Savcısına şikayetçi olarak ifade veren Prof. Kural, “Cem Yılmaz hakkında tütün mamulü olan sigarayı filmindeki sahnelerde özendirme anlamına gelecek şekilde kullandığı için şikayetçi olmak istiyorum. Daha önce de aynı kişi hakkında bir kez daha şikayetçi olmuştum. Tütün mamulleri konusunda yasal mücadele kapsamında katkıda bulunmak istedim” dedi. Cem Yılmaz'a da seslenen Prof. Kural, “Yeter ki bu maddelere filmlerinde yer verme. 1 milyonluk dairemi sana seve seve veririm” diye konuştu.