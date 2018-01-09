09/01/2018 08:51


Cem Yılmaz kendi filmi ArifV216'yı eleştirdi

Cem Yılmaz

2018 yılında vizyona giren ilk Türk filmi olan ArifV216 ile ilgili paylaşım yapan Cem Yılmaz, filmle ilgili eleştirisini esprili bir şekilde dile getirdi

İlk hafta sonu rakamı olarak 1 milyon 331 bin 691 kişiye ulaşan Cem Yılmaz böylelikle hatırı sayılır bir başlangıca imza atmış oldu. Sosyal medyada filmle ilgili çok sayıda eleştiri ve yorum yapılırken yazışmaları yakından takip eden Yılmaz da sosyal medya hesabından bir eleştiride bulundu. Kapalı gişe oynayan filmle ilgili olarak izleyiciye teşekkür eden Yılmaz şunları yazdı: “Filmimizi izleyip bize güzel, gurur verici sözler söyleyen seyircimize tüm arkadaşlarım adına tesekkür ederim. Filme küçük bi eleştiri de müsade edin ben yapayım; Ben bunun daha iyisini çalışır yine yaparım ArifV216 da o güzel filmlerden biri artık! Varolun”


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