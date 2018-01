Fatih Akın Altın Küre'de ödül alan ilk Türk oldu

Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri sahiplerine ulaştı. Törende, ödül alan ilk Türk olan Fatih Akın ‘In the Fade (Paramparça)’ filmiyle ‘En İyi Yabancı Film’ ödülünü kazandı

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, 25 Ağustos 1973’de Hamburg-Almanya’da Sürmene asıllı Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2000 yılında Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Görsel İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi sırasında Wüste Film şirketiyle çalışmaya başladı. 1995 yılında ise ilk kısa filmi –Du bist es!'i (Sensin!) yönetti ve Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali’nde izleyici ödülü aldı. “Getürkt” adlı ikinci kısa filmi de pek çok ödüle layık görüldü. 1998 yılında ise ilk uzun metraj denemesi olan Kurz und Schmerzlos'u (Kısa ve Acısız) çekti. Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, 25 Ağustos 1973’de Hamburg-Almanya’da Sürmene asıllı Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2000 yılında Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Görsel İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi sırasında Wüste Film şirketiyle çalışmaya başladı. 1995 yılında ise ilk kısa filmi –Du bist es!'i (Sensin!) yönetti ve Hamburg Uluslararası Kısa Film Festivali’nde izleyici ödülü aldı. “Getürkt” adlı ikinci kısa filmi de pek çok ödüle layık görüldü. 1998 yılında ise ilk uzun metraj denemesi olan Kurz und Schmerzlos'u (Kısa ve Acısız) çekti.

Başrollerinde Moritz Bleibtreu ve Chritiane Paul'un yer aldığı diğer bir uzun metrajlı filmi Im Juli (Temmuz'da) de pek çok ödül kazandı ve Akın, ardından diğerlerine göre büyük bütçeli bir film olan ve bir aşk hikayesi ile göçmen kültürünü anlattığı Solino'yu çekti.

Başarılı yönetmen başrollerinde Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Sibel Kekilli ve Birol Ünel'in yer aldığı Duvara Karşı (Gegen Die Wand) isimli filmi ile Metin Erksan'ın Susuz Yaz'ından 40 yıl sonra Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan Türk yönetmen oldu. Bu filmle Akın, dünya çapında ün kazandı ve takdir gördü. Fatih Akın için bir dönüm noktası olan film, dünya çapında toplam 23 ödüle layık görüldü.

2005’te aşık olduğu şehir olarak tanımladığı İstanbul'un zıtlıklarını ve renkliliğini müzik ekseninde ele alan Fatih Akın, "İstanbul Hatırası - Köprüyü Geçmek (2005,Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul) ismini verdiği belgeselinde Orhan Gencebay’dan Mercan Dede’ye, Sezen Aksu’dan Duman’a kadar birbirinden oldukça farklı müzisyenler eşliğinde İstanbul’u anlattı.

2005 yılında Cannes Film Festivali'nde Salma Hayek, Javier Bardem ve Emir Kusturica ile birlikte jüride yer aldı. 2007 tarihli "Yaşamın Kıyısında" filmi Almanya tarafından, ülkeyi yabancı dilde en iyi film dalında temsil etmek üzere 80. Akademi Ödüllerine gönderildi. Ayrıca 60. Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo dalında ödüle layık görüldüğü gibi başrol oynayan Nurgül Yeşilçay’a da ödül ve başarı getirdi.

2009 yılında yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği Soul Kitchen filmini çekti. Film 66. Venedik Film Festivalinde jüri özel ödülünü aldı. Son yıllarda ise Cennetteki Çöplük, Kesik, Elveda Berlin adında filmlere imza attı.