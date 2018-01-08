08/01/2018 13:33


Survivor 2018 All-Star'ın ne zaman başlayacağı belli oldu

Survivor 2018

TV8 kanalından ekrana gelen yarışma programı Survivor'da bu yıl heyecan dorukta olacak. Yarışma, efsane kadrosuyla bu yıl izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor

Murat Ceylan, Turabi, Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir Acun Ilıcalı'nın daha önce Survivor 2018 All-Star'da yarışacağını duyurduğu isimlerdi. Ünlü yapımcı Instagram hesabından bugün bir duyuru daha yaptı. Hilmicem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu'nun da Survivor All-Star kadrosunda yer alacak 3 yeni isim oldu.

Survivor 2018'in Şubat ayında ekran olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, programın 10 Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

 

 


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