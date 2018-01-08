08/01/2018 11:28


Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı izle

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV kanalının sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarın akşam 87. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır

Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız


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