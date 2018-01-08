Aleyna Tilki yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi

Son zamanların adı en çok anılan genç popçusu Aleyna Tilki'nin oyuncu Mustafa Mert Koç ile aşk yaşadığı iddia edildi

Amerika’da görüntülenen Aleyna Tilki ve Mustafa Mert Koç’un samimiyeti takipçilerini heyecanlandırdı. İkiliyi birbirine çok yakıştıran takipçilerinden ‘Yılın aşk bombasını Aleyna ile Mert patlattı’ yorumları geldi. İngilizcesini ilerletmek için Amerika’ya giden Aleyna’nın, Hayat Bazen Tatlıdır dizisinden ve Kolpaçino filminden tanıdığımız 24 yaşındaki Koç’la yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı.

Her iki ismin de eğitim için gittikleri ABD’de sürpriz yakınlaşması “Dersi unuttular aşka daldılar” şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına Koç'un halasının yaptığı yorum da dikkat çekici: “Yakışır yakışıklı oğluma!” Aleyna Tilki ile Kaliforniya'da böyle görüntülenen Mustafa Mert Koç'un adı daha önce oyuncular Elif Doğan ve Seray Kaya ile anılmıştı.