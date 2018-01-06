06/01/2018 14:28


Asena Atalay Caner'den kalan son izi sildirdi

Asena Atalay

Futbolcu eski eşi Caner Erkin ile boşanması olay olan Asena Atalay, Erkin'den kendisine kalan son hatırayı da sildirdi

Son günlerde Caner Erkin’le yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı’ndaki bir güzellik merkezinde aldı.Hem kral tacı hem de “CNR” harflerini sildirmeye başlayan Asena Atalay, eski eşinin son hatırasından kurtulmak için de yaklaşık 3 bin 500 TL ödeyecek.

Bu arada Caner Erkin, Asena Atalay için yaptırdığı dövmeyi sildirmiş ve kolunun iç kısmına şimdiki eşi Şükran Ovalı’nın yüzünü dövme yaptırmıştı. Güzel oyuncunun da ensesine Caner Erkin için “gülücük şeklinde” bir dövme yaptırdığı ortaya çıkmıştı.


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