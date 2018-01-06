22 yıllık evliliklerini bitiren ünlü çiftten flaş karar

22 yıllık evliliklerini 5 yıl önce bitiren Vahide Perçin ve Altan Gördüm çifti yeniden evlilik kararı aldı

Vahide Perçin rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisindeyken kansere yakalanmış ve tedavi görerek eski sağlığına kavuşmuştu. Vahide Perçin, tedavi sürecinde yanında olmadığı gerekçesiyle Altan Gördüm'den boşamaya karar vermiş ve çift 22 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla sonlandırmıştı.Eski karı koca 5 yılın ardından tekrar bir araya geldi. Gördüm, kızları Alize'nin ısrarıyla Vahide Perçin'in evine taşındı. Çift, ikinci kez nikah kararı aldı.