Münir Özkul'un ardından usta sanatçılardan duygusal açıklamalar

Beyoğlu'ndaki evinde vefat eden Münir Özkul'un ardından sanatçı dostları acılı ailesiyle üzüntülerini paylaştı

Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve geldi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Sevenlerine, Türk sinemasına ve yıllardır ona çok büyük bir özenle bakan eşine ve kızına bütün kalbimle baş sağlığı diliyorum. Acısı yüreğimi yaktı. Uzun yıllar bir çok filmde birlikteydik. Yeri dolmayacak çok özel bir sanatçı. Ardında okadar güzel eserler bıraktı ki, hep bizimle yaşayacak.

SÜLEYMAN TURAN

Çok üzgünüm. Benim çok hoş zamanlarım oldu Münir abi ile. Müthiş bir oyuncu, olağan üstü iyi bir insandı. O bizim sinemamızın kilometre taşlarından biridir. O kadar çok şey söylenebilir ki, Münir abinin arkasından. Bütün hayatını sanata adamış çok değerli bir abimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizlere de sabır versin. Koskocaman bir Münir Özkul sözlük anlamında yok artık.

ZİHNİ GÖKTAY

Çok üzüntülüyüm. her ölüm erken ölümdür. 93 yaşında olmasına rağmen... bizim hafızamızda hep başarılı bir oyuncu olarak kalacak. Türk sinemasına baş sağlığı diliyorum. Biz filmlerde rol aldık sonra dizilerde karşılaştık. Ondan öğrenecek çok şeyimiz vardı. Son zamanlarında onu o halde görmek istemedim. Eşi de ziyaretçi kabul etmiyordu zaten. Eşine ona o kadar güzel baktığı için minnettarım. Bizim kalbimizde olacak Allah hepimize böyle güzel, uzun ömür nasip etsin. Bir çok kez sosyal medyada ölüm haberini aldığımız Münir Özkul’un bu kez ölüm haberini ajanslardan ve televizyonlardan görünce inandım

HALE SOYGAZİ

Değerli bir aktördü. Ben onunla bir kaç filmde oynadım ama en bilineni 'Oh Olsun'du. Benim babamı oynuyordu, fabrika işçisiydi Münir Özkul. Tabi ki onun olduğu setlerde, espri mizah bol bol olduğundan unutulmayacak bir çalışma ortamı vardı. Tiyatrodan onu bilenler de bilir ne kadar önemli oyuncu olduğunu. Ve de şimdi artık filmleriyle yaşayacak. Onların sayesinde herkes her şeyi öğrendi. Onlar dizilerle gelmediler, dizilerde oynamadılar. Sinema ile doğrudan bu mesleklerini yaptılar. Onlar ilklerdi, ilklerin devamıydı diyelim. Çok da çilesini çektiler bu işin. Teknik olarak da konfor olarak da bugünkü koşullarda olmayan koşullarda çalışmalar... Hatırlıyorum Münir Özkul ile ben karda, buz keserek Levent sokaklarında ısınmaya çalıştığımızı odun ateşinde... Böyle şeyler yaşadık biz. Odun ateşinde sokakta sırasını bekleyen rolünü yapmayı bekleyen emekçiler onlar. Bu işin lüksünü yaşamadılar. Şimdi biz karavanda bekliyoruz ama onlar böyle şeyler görmediler. Ama onlar oyunculuklarıyla örnek oldular.

MÜJDAT GEZEN

55 yıl önce onun tiyatrosunda, tiyatroya başlamıştım. Ben son 42 yıldır geleneksek Türk tiyatro hocalığı yapıyorsam Münir Abi sayesindedir. Kendisini çok sevdim, onunla çok oyun oynadık, birlikte güzel şeyler yaptık. Benim ilk büyük ustam diyebilirim. Münir Abi çok değerliydi. Biz çok eğlenir, çok gülerdik. Adile, Şener, Münir Abi çok eğlenirdik. Münir Abi çok başka bir sanatçıydı, onu sevenlere ulaşmış olduğu herkese baş sağlığı diyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum.

PERİHAN SAVAŞ

Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Münir abi sinemaya, tiyatroya çok büyük emekler verdi. En sevindirici noktası da yaptığı işlerle anılmış olması ve ileriki nesillerde bunu hep göreceğiz. Çünkü sinema hiçbir zaman ölmez, sinema insanları yaşatır.

Münir abi ile ben 'ana kuzusu' ile birlikte çalışmıştık. Sete geldiği zaman hastalığından eser kalmıyordu, ezberini de gayet iyi yapıyordu. Sanatçı hiçbir zaman emekli olmaz, yaşlanmaz. Ne zaman çekim yapsa orada kendini bulur ama değerli sanatçılarımızın kıymetini keşke ölmeden önce hatırlasak, ölmeden önce onlara güzel şeyler sunabilsek. Öldükten sonra değil de ölmeden önce sunabilsek...Onunla aynı sahnede olmak onur vericiydi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimizin başı sağ olsun.

BEHZAT UYGUR

7'den 77'ye herkesin sevip saydığı değerli bir oyuncuydu. Her yaptığı işte topluma güzel mesajlar verenler ve çok birikimi olan değerli bir insandı. Uzun yıllardır rahatsızdı. Sevgili kızı ve eşi bir an olsun yanından ayrılmadılar. Evladım yanımdaydı. Haberi alınca gözlerim doldu dedi. bedenen ayrıldılar ama manen ölümsüzleşiyorlar. Hepimiz çok çok üzüldük. evet, uzun süredir rahatsızdı ama insanın içi burkuluyor. Münir abi ve babam birbirini çok seven iki dosttu. Münir abi, babamın oyunlarına gelir, kulis sohbetleri yaparlardı. Münir Abi'nin bizi izliyor olması ayrı bir onurdu. Üzücü tarafı bu geleneklerimize sahip çıkan insanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyorlar. Her ne olursa olsun yerlerini hiç kimse dolduramıyor.

ALİ POYRAZOĞLU

Türk sinemasının başı sağ olsun. Paylaşacak bir şey yok. Rahatsızlığından sebep uzun süredir bir kenara çekilmişti. O çok usta, çok yaptığından emin, bilerek seçerek işini icra eden bir adamdı. Zor bir adam olduğu söylenirdi ama kaymak gibi bal gibi bir adamdı. Çok güzel işler yaptı. İmzasını bıraktı... Orta oyuncular ekibiyle yaptığı oyunlar yenileme denemesiydi. Keşke yine öyle insanlar çıksa... Yaptıkları incelenmeli. Oyunculuk stili üzerinde çalışmaya değer bir stildi. Tiyatroda bir çok yabancı klasiği dört dörtlük oynamış bir adamdı. Ertem Eğilmez, Arzu Film döneminde Ertem Bey ve yanındaki ekip onun kıymetini bildiler...