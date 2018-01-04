Boşanacakları iddia edilen çiftten sürpriz hamle

Duymayan Kalmasın programının sunucusu Seren Serengil, son dönemlerde boşanacaklarına dair haberler çıkan Mustafa-Emina Sandal çiftinin yılbaşı gecesini beraber geçirdiğini söyledi

Ayrılık haberleriyle ilgili çok fazla konuşmayan çiftten yeni bir hamle geldi. Yeni albümü için stüdyoya giren Mustafa Sandal sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazdı.