'Müslüm Baba'nın hayatı beyaz perdeye aktarılacak

Türk müziğinin değerli sanatçısı Müslüm Gürses'in hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Oyuncu Timuçin Esen'in canlandıracağı filmin çekimlerine başlandı

Filmin basın toplantısına katılan sanatçının eşi, sinema oyuncusu Muhterem Nur, Gürses'in çok sevilen bir sanatçı olduğunu söyledi. Nur, şöyle konuştu:

"Gün gelip kaybolup gidecek ismi. 10 sene, 100 sene devam edecek değil. Bazı yazarların kitapları, eserleri kalır. Biz de sanatçıyız. Filmlerimiz var ama onlar da değişiyor. Sinema da değişiyor. Buna rağmen film yapılmasını istedim. Önce çalışma yaptım. Kitap hazırladım. Hikayeleri hazırladım ve Nuri Bey'e sundum. Şimdi filmi yapılıyor. Güzel de yapıldığına inanıyorum. Çok güzel bir şey çıkıyor. Unutulmasını istemiyorum. Bu nedenle başladık. Başka bir amacım yoktu zaten. Hayranları onu çok seviyor ve bekliyorlar. O ölmemiş yani bu dünyadan gitmemiş gibi davranıyor hepsi."

"Amacım güzel bir eser bırakmaktı"

Sanatçıyı tüm yönleriyle yansıttıklarını kaydeden Nur, "Her özelliğini anlattık. Yaşantısı olduğu gibi, doğumundan bugüne kadar filmde var. Bu film güzel yapılıyor. İnsanlar tarafından beğenilir inşallah. Benim amacım da dünyaya çok güzel bir eser bırakmaktı. Müslüm'ün ismimin yaşamasını istiyorum. Onun için böyle bir şeye girdim." dedi.

"Birini birine benzetmek gibi bir derdimiz yoktu"

Filmin ortak yapımcısı Mustafa Uslu da Gürses'in çok saygı duyulacak bir hayatı olduğuna dikkati çekerek, projede yer almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Gürses'i canlandırmanın çok zor olduğunu dile getiren Uslu, şöyle devam etti:

"Birini birine benzetmek gibi bir derdimiz yoktu. Eğer böyle bir şey yapsaydık, çok amatörce ve taklit olurdu. Zaten benzetebileceğimiz karakter Müslüm Gürses. Ona benzetmek de kolay bir şey değil. O nedenle biz, Müslüm Gürses tavrı ve tarzıyla şarkı söyleyen bir ses, yeni bir duruş yaratmak için yola çıktık. Asla taklit etmek için değil. Timuçin Esen'le yolumuz kesişti. Amerika'ya gidip özel dersler, kurslar ve bağlama dersi aldı. Müslüm Gürses'in çocukluk arkadaşlarıyla konuştu."

Mustafa Uslu, bir sahnede Müslüm Gürses'in görüntüsüne de yer verileceğini söyleyerek, gerçek Müslüm Gürses'le oyuncu Gürses'in bir sahnede karşılaşacağını dile getirdi.

Ortak yapımcı Nuri Yıldırım da çekimlerin Adana'da devam ettiğini, ekibin canla başla çalıştığını vurguladı. Eylül ya da ekim ayında izleyiciyle buluşması planlanan filmde, Timuçin Esen'in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç da rol aldı.