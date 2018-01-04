04/01/2018 05:57


Küçük kızların dansı Acun Ilıcalı'ya pahalıya patladı

Acun ılıcalı

Yetenek Sizsiniz isimli programda en küçüğün 7 en büyüğün ise 11 yaşında olduğu kız çocuklarının şort giyerek yaptıkları dans gösterisi nedeniyle kanal 1 milyon lira ile cezalandırıldı

RTÜK toplantısında ” Çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini olumsuz etkilediği” gerekçesiyle, kanala para cezası uygulanması benimsendi. TV-8'de 14 Aralık'ta yayımlanan Yetenek Sizsiniz programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan “Queen of The Dans” gurubu sahneye çıkmış, şikayet üzerine hazırlanan RTÜK raporunda da ”Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında olan çocukların istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir” denilmişti.

 

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