İki usta sanatçı 25 yıl sonra yeniden aynı karede

Yıldız Tilbe merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik aşk yaşayarak dostu Sezen Aksu ile arasını açmıştı. İki büyük sanatçı 25 yıl sonra yeniden aynı fotoğraf karesinde görüntülendi

İki usta sanatçının 25 yıllık küslüğü geçtiğimiz günlerde son buldu.Yıldız Tilbe, aldığı çiçek ve çikolatayla Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına gitti.Tilbe, sürpriz barışın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına "Geç oldu, güç olmadı çok şükür" notunu düştü.Sezen Aksu da fotoğraflardan birini "Belki şehre yıldız gelir..." mesajıyla sayfasında yayınladı.