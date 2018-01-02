02/01/2018 16:45


Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya evlilik teklifi etti

Metin Hara

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile ayrıldığı iddia edilen Metin Hara, çok konuşulacak bir harekete imza attı

Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı partide Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulundu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti. Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara, bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.


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