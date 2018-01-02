02/01/2018 11:00


Yılbaşı gecesi seyirciler Hande Yener'i yuhaladı

Hande Yener

Yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne alan Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yener, konserinde bir grup seyirci tarafından yuhalandı

2Yaşadığı şokun etkisinden bir süre çıkamayan Hande Yener bunun sebebini anlamak için seyircisiyle sohbet etti. Sonrasında yaşanan bu yuhalanma olayının Yener’in sahne aldığı mekanın seyirci kapasitesinin üzerinde insan alması yüzünden meydana geldiği anlaşıldı. Bu konudan haberi olmadığını söyleyen ve kendi adına özür dileyen Yener, konuklarını mutlu etmek adına sahneden indi ve onların arasına karışarak sevenleriyle birlikte selfie çektirdi.

 

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