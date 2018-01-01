01/01/2018 16:49


Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı

Çukur dizisi

Show TV'de ekrana gelen Çukur adlı dizinin yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek. Dizi, bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranda olmayacak

Çukur'un 9. Bölümünde; Yamaç, hayatının en zorlu sınavını verecektir. Bir yanda babası İdris, diğer yanda sevdiği kadın Sena büyük tehlike altındadır. Yamaç’ın bu olaya karşı tepkisi başta Serdar olmak üzere herkesi şaşırtacaktır. Sena’yı kaçıran Selim, iyice köşeye sıkışacaktır. Serdar’ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun’un tehlikeli planıyla oradan kaçmaya çalışır. Nefeslerin tutulacağı bu anda Celasun’un planı hiç tahmin etmedikleri birinin zarar görmesine sebep olur. Bu sırada Yamaç’ın dişli olduğunu gören Serdar ise adamlarına Çukur’a saldırmalarını söyler. Hedefte İdris’in evi de vardır. Serdar’ın pes etmeyeceğini anlayan Yamaç, harekete geçer.

 

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