01/01/2018 16:45


Yeni yıl Hacı Sabancı'ya bereketli geldi

Hacı Sabancı

Verdiği kilolarla magazin gündemine bomba gibi düşen Hacı Sabancı, 2018 yılının ilk mutluluğunu yaşadı

Manken Özge Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı, geçtiğimiz eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Nazlı Kayı ile mutlu bir birliteliği olan sosyetik iş adamı, hem aşkta hem de şans oyunlarında kazanıyor.Yılbaşı çekilişi için bilet alan Sabancı, yeni yılın ilk günü Milli Piyango’nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti. Ünlü iş adamı, 60 lira kazandığını öğrenirken, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü takipçileriyle paylaştı.

 

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