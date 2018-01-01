01/01/2018 16:40


Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu ile ilgili önemli açıklama

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe, basında çıkan '25 yıl sonra Sezen Aksu ile barıştı' şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise "Biz aslında küs değildik. Sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası sahne performansına geçen sanatçı, 'Delikalım' ve 'Cabuk olalım Aşkım' yanı sıra eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.


Çukur dizisi
Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı
Hacı Sabancı
Yeni yıl Hacı Sabancı'ya bereketli geldi
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu ile ilgili önemli açıklama
Ağrı hastane
O ilde salgın alarmı 500 kişi tedavi ediliyor
eroin
Durdurulan aracın içinden 167 kilo eroin çıktı
İlgili Haberler
Çukur dizisi

Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı

Hacı Sabancı

Yeni yıl Hacı Sabancı'ya bereketli geldi

Yılbaşı gecesi

Yılbaşı gecesi en çok izlenen program belli oldu

Mustafa Mayadağ

Ünlü isimlerin klip yönetmeni hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
Ağrı hastane

O ilde salgın alarmı 500 kişi tedavi ediliyor

eroin

Durdurulan aracın içinden 167 kilo eroin çıktı

gözaltı

DAEŞ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

donald trump

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam