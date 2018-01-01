Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu ile ilgili önemli açıklama

Yıldız Tilbe, basında çıkan '25 yıl sonra Sezen Aksu ile barıştı' şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı

Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile olan 25 yıllık küslüğü hakkındaki sorulara ise "Biz aslında küs değildik. Sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası sahne performansına geçen sanatçı, 'Delikalım' ve 'Cabuk olalım Aşkım' yanı sıra eski şarkılarından oluşan güzel bir performans sergiledi.