Yılbaşı gecesi en çok izlenen program belli oldu

Yılbaşı gecesi evde vakit geçirenler en çok TV8 kanalından ekrana gelen O Ses Türkiye'yi izledi

Acun Ilıcalı, retingte birinci olmasının yanı sıra share oranı olarak da oldukça büyük bir başarı yakaladı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sen Sağ Ben Selamet adlı film ikinci olmasına rağmen, Acun'un yarısı kadar reyting alabildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, yılbaşı için özel bir bölüm hazırlamıştı. Onlar da düşük share oranıyla reyting listesinde 3. sırada yer aldı.