29/12/2017 10:17


Ünlü isimlerin klip yönetmeni hayatını kaybetti

Mustafa Mayadağ

90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında ünlü isimlerin klip yönetmenliğini yapan Mustafa Mayadağ Tarabya'daki evinde bugün hayatını kaybetti

Yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.Mustafa Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.

Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, birçok şarkıcının kliplerini çeken isim oldu. Çektiği klipler arasında; 1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül 2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor. Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.


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