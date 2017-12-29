29/12/2017 08:30


Ozan Güven’den 2 milyon liralık reklam açıklaması

Ozan Güven

Fi dizisinin Can Manay'ı Ozan Güven, kendisine 2 milyon liralık reklam teklifi geldiğine dair basında çıkan haberlere yanıt verdi

Geçtiğimiz aksam sevgilisi Ece Gönen ve Neslihan Demir-Kamil Güler çiftiyle Etiler Kiliza adlı mekandaydı. Birlikte yemek yiyen çiftler çıkışta objektife yansıdı. Güven, kendisine 2 milyon TL'lik reklam teklifi geldiği iddiaları sorulunca, “Öyle bir şeyden haberim bile yok. Ben üstüne bir bardak su içtim” diye esprili yanıt verdi.

 

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