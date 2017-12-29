29/12/2017 08:15


İki sanatçı arasındaki küslük 25 yıl sonra bitti

Yıldız Tilbe - Sezen Aksu

Sanatçı Yıldız Tilbe ile Sezen Aksu arasındaki küslük 25 yıl sonra sona erdi. Tilbe, Aksu'nun evine elinde çikolata ve çiçekle giderek bu soğukluğa noktayı koydu

Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.Yıllar sonra beklenen hamle Yıldız Tilbe’den geldi. Akşam Life'da ye alan habere göre; şarkıcı Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Tilbe, bu hamlesiyle minik serçenin gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi


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