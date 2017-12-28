Didem Soydan'dan yılbaşı kutlamalarının iptali için çarpıcı paylaşım

Güzel manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yasaklanan yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdi

İstanbul’daki etkinlikler bir bir iptal edilirken son olarak Şişli’deki ışıkların bile sökülmesi tepki çekti. Yaşananlara tepki gösteren isimler arasına twitter hesabından yaptığı paylaşımla Didem Soydan da katıldı. Soydan, “Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize” ifadelerini paylaştı.