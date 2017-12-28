28/12/2017 09:43


Didem Soydan'dan yılbaşı kutlamalarının iptali için çarpıcı paylaşım

Didem Soydan

Güzel manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yasaklanan yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdi

İstanbul’daki etkinlikler bir bir iptal edilirken son olarak Şişli’deki ışıkların bile sökülmesi tepki çekti. Yaşananlara tepki gösteren isimler arasına twitter hesabından yaptığı paylaşımla Didem Soydan da katıldı. Soydan, “Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize” ifadelerini paylaştı.

 

istanbulda yılbaşı
Yılbaşı günü 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev yapacak
sağanak yağış
Meteorolojiden İzmir için önemli uyarı
Yasemin Öney Cankurtaran
CHP Genel Başkan Yardımcısından 'OHAL' çağrısı
asgari ücret
Asgari ücret için yarın kritik gün
Robin van Persie
Robin van Persie elektronik sigara iddiasına ateş püskürdü
İlgili Haberler
Hande Yener

Hande Yener Seren Serengil'e dava açıyor

yılbaşı gecesi

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var

Ahmet Saraçoğlu

O isim Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıracak

Seren Serengil

O fotoğrafla ilgili Seren Serengil canlı yayında ilk kez konuştu

Son Dakika Haberleri
istanbulda yılbaşı

Yılbaşı günü 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev yapacak

sağanak yağış

Meteorolojiden İzmir için önemli uyarı

Yasemin Öney Cankurtaran

CHP Genel Başkan Yardımcısından 'OHAL' çağrısı

asgari ücret

Asgari ücret için yarın kritik gün

 Yazarlarımız
turker erturk

Strateji Belgesinin Söylemek İstedikleri

ABD Başkanı Trump, geçen haftanın ilk mesai gününde (18 Aralık 2017) ABD’nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni bizzat, ana hatlarını içeren sunuşu ile dünya kamuoyuna açıkladı. ...

Devam