28/12/2017 09:40


Hande Yener Seren Serengil'e dava açıyor

Hande Yener

Hande Yener, sosyal medya üzerinden tartıştığı Seren Serengil'e dava açacağını açıkladı

Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Hande Yener, yaşananların ‘Kadın Şiddeti’ şeklinde yansıtılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.Yener, “ Bir haftadır bana uygulanan şiddeti herkes görüyor. İlla dayak mı yemem gerekiyor. Bu yapılan şiddet değil de nedir! 17 yıllık her saniyesi dolu dolu olan emeğime biri bön bön bakarak atıp tutamaz. Kim bu küçük Demet Akalın mı? Büyüğü bitti, küçüğü mü geldi?" dedi.

Hande Yener “Bunları reklam için yaptığınız söyleniyor, ne diyorsunuz?” sorusuna ise “Ne reklamı, bu kavga mahkemede biter, o kimi dava ediyor. Paylaşımlar Google’da var. Ben de dava açıyorum tabii ki. Sonra sakın uzlaşma istemesin sakın! Bu iddialarının arkasında dursun" dedi ve hızla arabasına bindi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seren Serengil'in sunduğu programdaki yorumlara sinirlenen Hande Yener, Instagram hikayeler bölümünde skandal bir paylaşımla cevap verdi. Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi. eren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın'da o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi; "Bir cevap gelseydi ağır bilse olsaydı başımın üstüne yeri vardı.  Bunu koyarak bir kadının bir kadına yapabileceği en kötü şiddeti yaptı." 

Hande Yener ile Seren Serengil arasında sosyal medya üzerinden yaşanan gerilim, akabindeki tartışmayı alevlendirdi. Tartışmanın başladığı hesaplar üzerinden birbirlerine sert imalarda bulunan Hande Yener ve Seren Serengil arasındaki atışma sürerken, gerilimin Serengil'in sunduğu magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve 'bunu araştıracağım' demesi ile ortaya çıktığı öğrenildi.


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