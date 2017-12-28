Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var

Bu yılbaşı yine çok renkli geçecek. Birbirinden farklı kanallarda birbirinden farklı programlar ekrana gelirken siz izleyiciler çok eğleneceksiniz

Yılbaşı gecesi evinde televizyon keyfi yapacaklara müjde! Birbirinden farklı kanallarda birbirinden özel programlar 31 Aralık Pazar gecesi sizler için ekrana gelecek.

TRT1

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Ömür Dediğin

06:20 Yerden Yüksek

07:50 Sen de Gitme

09:45 Yabancı Sinema "Kötü Arkadaşlar"

11:35 Kalk Gidelim

14:00 Yalaza

16:10 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

21:45 Aslan Ailem

00:45 1'de Nostalji

03:15 Yeşil Deniz

STAR

06:00 Kara Sevda (Tekrar)

07:00 Yerli Dizi (Tekrar)

08:00 Mesut Yar Sunar (Yeni Bölüm)

10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca (Yeni Bölüm)

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk (Yeni Bölüm)

13:15 Yerli Dizi (Tekrar)

16:15 Yerli Dizi (Tekrar)

19:00 Star Haber

19:45 Dolunay (Yeni Bölüm Final)

21:30 Sen Sağ Ben Selamet (TV'de ilk kez)

23:00 Yılbaşı Gazinosu

02:30 Yerli Dizi (Tekrar)

ATV

07:30 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi Tv

12:35 Yerli Dizi

15:40 Yerli Dizi

19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?- Yılbaşı Özel

01:00 Sinema

03:00 Sinema

05:00 Sinema

SHOW TV

06:15 Güldüy Güldüy Çocuk Show (Tekrar)

08:30 Kendine İyi Bak (Yeni Bölüm)

10:00 Yeni Gelin (Tekrar)

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

14:00 Taksi 2

16:00 Yılbaşı Sürprizi

18:45 Show Haber (Canlı)

20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)

22:00 Yılbaşı Özel

00:30 Klip Show

03:30 2017 Amerikan Müzik Ödülleri (Tekrar)

KANAL D

06:45 Kanal D Çocuk Kulübü

07:00 Yerli Dizi (Tekrar)

08:75 Sahrap'la Lezzetli Sofralar (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13:00 Şule ile Vitrindekiler (Yeni Bölüm)

14:15 Yerli Dizi (Tekrar)

16:15 Yerli Dizi (Tekrar)

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Çocuklar Duymasın (Yeni Bölüm)

23:30 Huysuz'la Yılbaşı Özel

01:45 Pazarları Hiç Sevmem

04:30 5N1K (Tekrar)

FOX TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Bizim Hikaye

13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Savaşçı

00:15 İlk Buluşma

01:45 Kalbimdeki Deniz

04:15 Rüzgarın Kalbi

05:15 Bizim Hikaye

TV 8

06:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

08:45 5'er Beşer

11:45 Arda İle Omuz Omuza (Yeni Bölüm)

12:45 Magazin 8

15:15 Güldür Güldür

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

02:00 Magazin 8

04:00 Bilginiz Olsun

04:45 8X8

05:45 Arda İle Omuz Omuza