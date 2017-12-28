Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var
Bu yılbaşı yine çok renkli geçecek. Birbirinden farklı kanallarda birbirinden farklı programlar ekrana gelirken siz izleyiciler çok eğleneceksiniz
Yılbaşı gecesi evinde televizyon keyfi yapacaklara müjde! Birbirinden farklı kanallarda birbirinden özel programlar 31 Aralık Pazar gecesi sizler için ekrana gelecek.
TRT1
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Ömür Dediğin
06:20 Yerden Yüksek
07:50 Sen de Gitme
09:45 Yabancı Sinema "Kötü Arkadaşlar"
11:35 Kalk Gidelim
14:00 Yalaza
16:10 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
21:45 Aslan Ailem
00:45 1'de Nostalji
03:15 Yeşil Deniz
STAR
06:00 Kara Sevda (Tekrar)
07:00 Yerli Dizi (Tekrar)
08:00 Mesut Yar Sunar (Yeni Bölüm)
10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca (Yeni Bölüm)
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk (Yeni Bölüm)
13:15 Yerli Dizi (Tekrar)
16:15 Yerli Dizi (Tekrar)
19:00 Star Haber
19:45 Dolunay (Yeni Bölüm Final)
21:30 Sen Sağ Ben Selamet (TV'de ilk kez)
23:00 Yılbaşı Gazinosu
02:30 Yerli Dizi (Tekrar)
ATV
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi Tv
12:35 Yerli Dizi
15:40 Yerli Dizi
19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?- Yılbaşı Özel
01:00 Sinema
03:00 Sinema
05:00 Sinema
SHOW TV
06:15 Güldüy Güldüy Çocuk Show (Tekrar)
08:30 Kendine İyi Bak (Yeni Bölüm)
10:00 Yeni Gelin (Tekrar)
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
14:00 Taksi 2
16:00 Yılbaşı Sürprizi
18:45 Show Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)
22:00 Yılbaşı Özel
00:30 Klip Show
03:30 2017 Amerikan Müzik Ödülleri (Tekrar)
KANAL D
06:45 Kanal D Çocuk Kulübü
07:00 Yerli Dizi (Tekrar)
08:75 Sahrap'la Lezzetli Sofralar (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
13:00 Şule ile Vitrindekiler (Yeni Bölüm)
14:15 Yerli Dizi (Tekrar)
16:15 Yerli Dizi (Tekrar)
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Çocuklar Duymasın (Yeni Bölüm)
23:30 Huysuz'la Yılbaşı Özel
01:45 Pazarları Hiç Sevmem
04:30 5N1K (Tekrar)
FOX TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Bizim Hikaye
13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Savaşçı
00:15 İlk Buluşma
01:45 Kalbimdeki Deniz
04:15 Rüzgarın Kalbi
05:15 Bizim Hikaye
TV 8
06:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
08:45 5'er Beşer
11:45 Arda İle Omuz Omuza (Yeni Bölüm)
12:45 Magazin 8
15:15 Güldür Güldür
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
02:00 Magazin 8
04:00 Bilginiz Olsun
04:45 8X8
05:45 Arda İle Omuz Omuza