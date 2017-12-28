28/12/2017 07:37


Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar var

yılbaşı gecesi

Bu yılbaşı yine çok renkli geçecek. Birbirinden farklı kanallarda birbirinden farklı programlar ekrana gelirken siz izleyiciler çok eğleneceksiniz

Yılbaşı gecesi evinde televizyon keyfi yapacaklara müjde! Birbirinden farklı kanallarda birbirinden özel programlar 31 Aralık Pazar gecesi sizler için ekrana gelecek.

TRT1

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Ömür Dediğin 

06:20 Yerden Yüksek 

07:50 Sen de Gitme 

09:45 Yabancı Sinema "Kötü Arkadaşlar" 

11:35 Kalk Gidelim 

14:00 Yalaza 

16:10 Yeşil Deniz 

18:55 Hava Durumu 

19:00 Ana Haber 

20:00 Yabancı Sinema 

21:45 Aslan Ailem 

00:45 1'de Nostalji 

03:15 Yeşil Deniz 

STAR 

06:00 Kara Sevda (Tekrar) 

07:00 Yerli Dizi (Tekrar)  

08:00 Mesut Yar Sunar (Yeni Bölüm) 

10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca (Yeni Bölüm) 

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk (Yeni Bölüm) 

13:15 Yerli Dizi (Tekrar)  

16:15 Yerli Dizi (Tekrar)  

19:00 Star Haber  

19:45 Dolunay (Yeni Bölüm Final) 

21:30 Sen Sağ Ben Selamet (TV'de ilk kez) 

23:00 Yılbaşı Gazinosu  

02:30 Yerli Dizi (Tekrar) 

ATV 

07:30 Atv'de Hafta Sonu 

10:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 

11:15 Dizi Tv 

12:35 Yerli Dizi 

15:40 Yerli Dizi 

19:00 Hafta Sonu Atv Ana Haber 

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?- Yılbaşı Özel  

01:00 Sinema 

03:00 Sinema 

05:00 Sinema 

SHOW TV 

06:15 Güldüy Güldüy Çocuk Show (Tekrar) 

08:30 Kendine İyi Bak (Yeni Bölüm) 

10:00 Yeni Gelin (Tekrar) 

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu (Tekrar) 

14:00 Taksi 2 

16:00 Yılbaşı Sürprizi  

18:45 Show Haber (Canlı) 

20:00 Güldür Güldür Show (tekrar) 

22:00 Yılbaşı Özel   

00:30 Klip Show  

03:30 2017 Amerikan Müzik Ödülleri (Tekrar) 

KANAL D 

06:45 Kanal D Çocuk Kulübü 

07:00 Yerli Dizi (Tekrar) 

08:75 Sahrap'la Lezzetli Sofralar (Yeni Bölüm) 

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm) 

13:00 Şule ile Vitrindekiler (Yeni Bölüm) 

14:15 Yerli Dizi (Tekrar) 

16:15 Yerli Dizi (Tekrar) 

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı) 

20:00 Çocuklar Duymasın (Yeni Bölüm) 

23:30 Huysuz'la Yılbaşı Özel  

01:45 Pazarları Hiç Sevmem  

04:30 5N1K (Tekrar) 

FOX TV 

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu 

10:45 Bizim Hikaye 

13:30 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi  

15:30 Şevkat Yerimdar  

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu (Canlı) 

20:00 Savaşçı  

00:15 İlk Buluşma  

01:45 Kalbimdeki Deniz 

04:15 Rüzgarın Kalbi 

05:15 Bizim Hikaye 

TV 8 

06:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 

07:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular  

08:45 5'er Beşer  

11:45 Arda İle Omuz Omuza (Yeni Bölüm) 

12:45 Magazin 8 

15:15 Güldür Güldür  

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı 

02:00 Magazin 8 

04:00 Bilginiz Olsun  

04:45 8X8 

05:45 Arda İle Omuz Omuza

 


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