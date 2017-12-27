O isim Vatanım Sensin'de İsmet İnönü'yü canlandıracak

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin'in yeni bölümünde oyuncu Ahmet Saraçoğlu, İsmet İnönü'yü canlandıracak. Dizinin yeni bölümü 28 Aralık Perşembe günü ekrana gelecek

Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı ve Onur Saylak, Okan Yalabık, Levent Can, Fatih Artman, Ufuk Bayraktar, Şükran Ovalı, Pınar Deniz, Boran Kuzum, Miray Daner, Berker Güven gibi önemli isimlerin yer aldığı Vatanım Sensin’in yarın akşam yayınlanacak bölümüne başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu konuk oluyor. Saracoğlu dizide, Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı ve ilk başbakanı olan İsmet İnönü’ye hayat verecek.

VATANIM SENSİN 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE