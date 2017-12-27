27/12/2017 14:11


O fotoğrafla ilgili Seren Serengil canlı yayında ilk kez konuştu

Seren Serengil

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil, çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Yener'e yanıt verdi

Seren Serengil, Hande Yener'in çıplak fotoğrafını yayması ile ilgili şunları söyledi: "Bundan 17 yıl önce annemin evinde, orada kimsenin olmadığını düşündüğüm sırada çekilmiş bir fotoğraf. Bikini izim çıkmasın diye bikinimi çıkarmıştım. Bir kadın tarafından en ağır şiddete maruz kaldım"

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