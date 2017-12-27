O fotoğrafla ilgili Seren Serengil canlı yayında ilk kez konuştu

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil, çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Yener'e yanıt verdi

Seren Serengil, Hande Yener'in çıplak fotoğrafını yayması ile ilgili şunları söyledi: "Bundan 17 yıl önce annemin evinde, orada kimsenin olmadığını düşündüğüm sırada çekilmiş bir fotoğraf. Bikini izim çıkmasın diye bikinimi çıkarmıştım. Bir kadın tarafından en ağır şiddete maruz kaldım"

SEREN SERENGİL'İN CANLI YAYINDA YAPTIĞI AÇIKLAMAYI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ