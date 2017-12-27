Uğur Yücel'in son halini görenler şok oldu

Bir zamanların sevilen dizisi Canım Ailem'de rol alan arkadaşlarıyla yemek yiyen usta oyuncu Uğur Yücel'in verdiği kilolardan dikkatten kaçmadı

Mide ameliyatı geçirdikten sonra 30 kilo veren usta oyuncu, yeni görüntüsüyle şaşırttı.Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran “Canım Ailem” dizisinin ekibi, önceki akşam yemekte bir araya geldi. Yapımcı Erol Avcı ve oyuncu grubunu buluşturan yemeğin en dikkat çeken ismi Uğur Yücel oldu. O ameliyattan bugüne 30 kilo veren oyuncunun beslenme düzenini de değiştirdiği, ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği öğrenildi.