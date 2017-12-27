27/12/2017 08:25


Hakan Yılmaz ve eşine saldırıyla ilgili flaş gelişme

Hakan Yılmaz ve eşi

Arnavutköy'de arkadaşları ile bir araya gelen oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Denizhan Vural ile yanındakilerin saldırısına uğramıştı

Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.  Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Yılmaz ile Vural'ı çağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı. OLAYIN GEÇMİŞİ

Yılmaz ve eşi otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile arkadaşı Erdal Gökçe gelmişti.  Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı. 

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