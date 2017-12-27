Metin Hara'dan çok konuşulacak ayrılık açıklaması

Geçtiğimiz yaz Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü model Adriana Lima aşkı magazin gündemini günlerce meşgul etmişti

Attıkları adım olay olan çiftten Adriana Lima reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili 'Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz' demişti.

Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi... Adriana Lima'nın son paylaşımında 'Seni sahiplenecek biriyle beraber ol' mesajı vermesi de iddiaları güçlendirdi.

'BEN BİLİM İNSANIYIM'

Amerika’dan dün dönen Metin Hara, “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlenip “Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim” dedi. Terk edildiği için sinirli olan yaşam koçu Metin Hara’nın bilimle ilişkisi ise çözülemedi.