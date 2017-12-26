26/12/2017 12:52


Afra Saraçoğlu'ndan Özcan Deniz İddialarına Sert Yanıt

afra saracoglu

'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, Instagram'dan Özcan Deniz'in paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi sonucu, Deniz'in müstakbel eşinin kriz çıkardığı yönündeki haberlere isyan etti

Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yönelik bir mesaj yayınladı.

 

 

"ÖZEL HAYATIMA SAYGI RİCA EDİYORUM"

Güzel oyuncu, iddiaların asılsız olduğunu ve özel hayatına saygı gösterilmesini istediği paylaşımına; "Bugün yazılı basında çıkan haberlere dair ilk ve son açıklamamdır: Sosyal medya üzerinden herkes, herkesin fotoğrafını beğenme özgürlüğüne sahipti. Bunu, farklı bir bakış açısına çekerek yorumlamak ise tamamen art niyetten ibarettir. Daha önce de belirttiğim gibi; yaşanmamış bir olay hakkında atılan bu iddialar hem beni, hem de ailemi fazlasıyla üzmektedir. Özcan Bey tarafından da yargıya intikal ettirilmiş olan ve yargı süreci devam eden bu çirkin ve asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyor, özel hayatıma biraz daha saygı rica ediyorum." notunu düştü. 

 

 

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