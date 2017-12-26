26/12/2017 08:07


Mustafa Sandal 'Eşim Emina'ya asla laf ettirmem'

Mustafa Sandal

Sanatçı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından eşi Emina Sandal ve oğlunun bir karesini paylaşarak altına önemli bir açıklama yazdı

Boşanma haberlerinin ve konuyla ilgili iddiaların sonunun gelmemesinden yakınan şarkıcı, sosyal medyada Emina Sandal’ın bir fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı: “Eşim Emina Sandal benim için dünyanın en güzel, en iyi kalpli annesidir. Onun anneliğine ve çocuklarına bağlılığına asla laf ettirmem! Bu saatten sonra çocuklarıma ve çocuklarımın annesine karşı yapılacak olumsuz yorumlar, yalan ve iftiralar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek durumundayım.”

 
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