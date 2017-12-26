26/12/2017 08:03


Güzel oyuncudan aşk haberlerine yönelik ilk açıklama

Furkan Andıç

Oyuncu Furkan Andıç ile dudağa görüntülenen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı

“Çukur” dizisinin başrol oyuncusu, aradığı aşkı “Meryem”in Savaş’ı Furkan Andıç’ta buldu. Yaklaşık üç hafta önce başlayan beraberlik, ikilinin sokak hayvanlarına destek amacıyla düzenlenen bir etkinlikte yaşadığı romantik anlarla ortaya çıktı. Sokak Köpekleri için 100 Kulübe kampanyası için gittikleri Ömerli’de hayranları tarafından öpüşürken görüntülenen çift, ilişkiyi doğruladı. Deniz, yeni beraberliğiyle ilgili şunları söyledi: “Furkan’la birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Ama çok fazla ortak noktamız var. Birlikte olduğumuz anlardan çok keyif alıyoruz. Bir yandan da çok gurur duyduğum bir projenin içindeyim. Şu anda hayatımın mutlu bir dönemindeyim diyebilirim.” 

 
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