Dünyaca ünlü popçu Lorde İsrail konserini iptal etti

Yeni Zelandalı genç şarkıcı Lorde, 2018’de Tel Aviv’de turne kapsamında vermeyi planladığı konseri iptal ettiğini duyurdu

Hayranlarından gelen tepkiler üzerine iptal kararının alındığı ifade edilirken genç şarkıcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İsrail konusu hakkında inanılmaz sayıda mesaj ve mektup aldım, konu hakkında pek çok fikirden insanla görüştüm ve konseri iptal etmenin doğru olduğuna kanaat getirdim” ifadelerini kullandı.