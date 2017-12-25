25/12/2017 18:03


Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç dudak dudağa

Dilan Çiçek Deni Furkan Andıç

Çukur dizisinin güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ve Meryem dizisinin yakışıklı oyuncusu Furkan Andıç, ilk kez dudak dudağa görüntülendi. Çiftin bu fotoğrafla berabe aşkı da belgelenmiş oldu

Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz dün 'Ahtapot Gönüllüleri'nin düzenlediği 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasına katıldı. Bir grup hayvansever ile İstanbul Ömerli'ye gittiler. Sokak köpeklerine kulübe yaptılar. Sonra da aşka gelip dudak dudağa öpüştüler.


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