23/12/2017 19:18


Nazlı Çelik ve Engin Öztürk aşk mı yaşıyor

Nazlı Çelik Engin Öztürk

Haber sunucusu Nazlı Çelik'in kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Engin Öztürk ile aşk yaşadığı iddia edildi

İddiaya göre güzel sunucu Çelik, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı. Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti aynı saloma giden birçok kişinin de dikkatini çekti.

40 yaşındaki Çelik'in, 31 yaşındaki Öztürk'ü instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.

 


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