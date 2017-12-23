23/12/2017 19:02


Alişan'dan yeni sevgilisi hakkında bomba itiraf

Buse Varol

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra 'Dostlar Mahallesi' dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlayan Alişan, yeni sevgilisini yakın dostu Ece Erken ile bir akşam yemeğinde buluşturdu

Alişan ve Buse Varol, geçtiğimiz akşam Ece Erken ve diğer dostlarıyla birlikte Rumeli’de yemek yedi.Mekan çıkışında objektiflere yansıyan ikili, çok mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Tanışma hikayesini anlatan Alişan, “Dizi başlamadan 10 gün önce bir tanışma yemeği düzenlendi. Buse benim tam sağıma oturdu ve ilk görüşte çok beğendim. Hemen Çağla’ya (Şıkel) söyledim. Ne güzel kız falan dedim. Sonra Buse tesadüfen bir arkadaşıyla bizim kafeye gitmiş ve babam Buse’yi görüp beğenmiş. Babam da bana söyledi, oğlum ne güzel kız tanışsanıza siz dedi. Bende Buse’ye DM’den yürüyüp numarasını istedim” dedi.


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