Kanserle mücadele eden güzel oyuncudan haber var

Yüksel Balık'ın 20’nci yıl kutlamasında görüntülenen kanser hastası oyuncu Bahar Öztan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kutlamaya Seren Serengil, Sinan Akçıl, Feryal Gülman, Ayşe Tolga, Nazan Şoray, Elif Ece Uzun ve Aslı Hünel gibi ünlü isimler katıldı. Gece DJ Funky “C”nin müzikleriyle renklendi.

Tedavi nisana kadar sürecek

Uzun süre mücadele ettiği yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle tekrar tedavi görmeye başlayan Bahar Öztan, “Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum, nisan ayına kadar tedavim devam edecek” dedi.