22/12/2017 10:43


Nihat Doğan'ın sorusu Hayta İsmail’i kızdırdı

Ahmet Arıman

Söylemezsem Olmaz adlı programa katılan Hababam Sınıfının Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Nihat Doğan'ın sorusu karşısında sinirlendi

Aradaki yaş farkı nedeniyle gündem olan bu evliliğin nasıl gerçekleştirildiği konuşulurken Nihat Doğan Ahmet Arıman’a zor bir soru yöneltti.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ahmet Arıman’ın iki kızından sözü açan Nihat Doğan ’35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ne derdiniz?’ sorusunu sordu. Soru karşısında oldukça gerilen Arıman ‘İlk evliliğini yapsaydı, elimi masaya koyardım kesinlikle izin vermezdim. Ama evlenmiş boşanmış, ben bunda kurtuluşu buldum, ben bu adamı seviyorum derse yine itiraz ederdim. Ama kızım madem sen bu hayatı göze aldın, ben seni uyarıyorum derdim. İlk evliliği olsaydı kesinlikle itiraz ederdim’ dedi.


Real Madrid Barcelona
Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Meşrutiyet Caddesi
Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel mesajı yayınladı
bolu dağı
Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor
istanbul yol
Dikkat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
İlgili Haberler
Bahar Öztan

Kanserle mücadele eden güzel oyuncudan haber var

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy'un çantasının değeri dudak uçuklattı

Ümit Kantarcılar Aleyna Tilki

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası

Deniz Seki

Deniz Seki'nin son hali görenleri şok etti

Son Dakika Haberleri
Real Madrid Barcelona

Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Meşrutiyet Caddesi

Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel mesajı yayınladı

bolu dağı

Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam