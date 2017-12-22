Nihat Doğan'ın sorusu Hayta İsmail’i kızdırdı

Söylemezsem Olmaz adlı programa katılan Hababam Sınıfının Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, Nihat Doğan'ın sorusu karşısında sinirlendi

Aradaki yaş farkı nedeniyle gündem olan bu evliliğin nasıl gerçekleştirildiği konuşulurken Nihat Doğan Ahmet Arıman’a zor bir soru yöneltti.

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Ahmet Arıman’ın iki kızından sözü açan Nihat Doğan ’35 yaşındaki kızınız 75 yaşındaki bir adamla evlense ne derdiniz?’ sorusunu sordu. Soru karşısında oldukça gerilen Arıman ‘İlk evliliğini yapsaydı, elimi masaya koyardım kesinlikle izin vermezdim. Ama evlenmiş boşanmış, ben bunda kurtuluşu buldum, ben bu adamı seviyorum derse yine itiraz ederdim. Ama kızım madem sen bu hayatı göze aldın, ben seni uyarıyorum derdim. İlk evliliği olsaydı kesinlikle itiraz ederdim’ dedi.