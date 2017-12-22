22/12/2017 10:37


Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası

Ümit Kantarcılar Aleyna Tilki

Geçtiğimiz günlerde Akmerkez’de görüntülenen oyuncu Ümit Kantarcılar, genç popçu Aleyna Tilki ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere yanıt verdi

Kantarcılar, “Bazı aşklar, mahrem yaşanır. İş, hayvan ve mesleğime olan aşkımı cesurca haykırabilirim. Ama bazı aşklarımın da kıymetli kalması gerektiğini düşünüyorum. Aleyna ile öyle bir durum yok. Herkes herkesle arkadaş olabilir” diye konuştu.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR

Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Ümit Kantarcılar; Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı Yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Yakışıklı oyuncu şimdilerde Kanatsız Kuşlar dizisinde rol alıyor.


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