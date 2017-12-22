22/12/2017 10:33


Deniz Seki'nin son hali görenleri şok etti

Deniz Seki

Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı'nın doğum günü partisinde görüntülenen şarkıcı Deniz Seki'nin aşırı kilolu hali gözlerden kaçmadı

Fazla kilolarıyla dikkatleri üzerine çeken Seki, "Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim. Benim yaşadıklarımı başkası yaşasa, şu an akıl hastanesinde olurdu" şeklinde konuştu.

Modacı Gülşah Saraçoğlu'yla kavga ettiği haberlerine de açıklık getiren Seki, "Asla kıyafet için birini incitmem" dedi.


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