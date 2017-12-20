20/12/2017 13:02


Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara

Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima'nın sevgilisini sosyal medya hesabından takipten çıktığı öğrenildi

İlişkilerinin başladığı ilk haftalarda bunun bir reklam ilişkisi olduğu yönündeki haberlere sert çıkan ikiliden Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara’yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Lima’nın bu hamlesi ‘Aşk bitti mi’ sorusunu akıllara getirdi. Geride bıraktığımız günlerde hesabından artık gereksiz yere soyunmayacağını açıklayan ünlü modelin, Metin Hara ile olan samimi pozlarını Instagram sayfasından silmemiş olması gözlerden kaçmadı.

 

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