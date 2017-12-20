Gülben Ergen'e tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan Erhan Çelik'in 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir aracılığı ile Erhan Çelik hakkında yaptığı şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, yargılamanın yapılabilmesi için İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, kabul kararı ile birlikte yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, şikayetçi Gülben Ergen’in UYAP adresinin Sarıyer olduğunu, şikayet edilenlerin de adreslerinin İstanbul Adalet Sarayı yargı çerçevesinde kaldığını gerekçe göstererek, yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, yargılama yapma yetkisinin İstanbul Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi’nde olduğunu belirterek, dosyayı İstanbul Adalet Sarayı’na yolladı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gülben Ergen’in cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar geldiği, mesajı yollayan Erhan Çelik’in şoförü Harun G.’nin, Çelik’in azmettirmesi ile iddianameye konu mesajları attığı belirtiliyor. Erhan Çelik’in asistanı olan diğer şüpheli Seda K.’nın hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yolladığı belirtilen iddianamede, Erhan Çelik, Harun G. ve Seda K. için, “Hakaret”, “Tehdit” ve “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.