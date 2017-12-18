Güney Kore'yi yasa boğan ölüm Kim Jong-hyun hayatını kaybetti

Güney Kore'nin önde gelen gruplarından SHINee üyesi Kim Jong-hyun'un intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi

K-Pop (Güney Kore pop müziği) dünyasının en bilinen gruplarından SHINee'nin 27 yaşındaki üyesi Kim Jong-hyun, başkent Seul'de medya sektörünün kalbi olarak da bilinen Gangnam'daki evinde yerel saatle 18.10 sıralarında bilincini kaybetmiş bir halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kim'in hayatını kaybettiği açıklandı. Yonhap haber ajansı, Kim'in intihar etmiş olabileceğini yazdı.