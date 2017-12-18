18/12/2017 13:24


Hayta İsmail 23 yaşındaki sevgilisi ile evlendi

Ahmet Arıman

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman, 23 yaşındaki sevgilisi Kader Kaynak ile dünyaevine girdi

Olaylı ilişkisini nikah masasına taşıyan Arıman, “Kimseye bir şey yapmadık. Bizim içimiz de çok rahat. Millet arkamızdan bir şeyler söylüyor ama araştırılsın hiç kimseye bir şey yapmadık. Bu kadar basit.” diyerek Kader Kaynak'ın eski eşinin iddialarına cevap verdi.

Çifte aralarındaki yaş farkı sorulduğunda ise usta oyuncu, “Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum. Nerede tırak orada bırak, bittiği zaman biter zaten.” diyerek yaş farkının problem olmadığını söyledi. Ahmet Arıman daha sonra “Bende isterdim biraz daha büyük olsun. Ne yapalım? kaderimizde bu varmış.” açıklamasını yaptı. Normalde 29 Ekim’de yapılması beklenen nikah çiftin kavga etmesi sonucu bugüne ertelenmişti.

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