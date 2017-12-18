18/12/2017 13:13


Özge Özpirinççi'nin üzüntüsü yüzüne böyle yansıdı

Özge Özpirinççi

Oyuncu Özge Özpirinççi, dedesi Erdoğan Vursavaş'ın cenaze töreninde zor anlar yaşadı

Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde yapılan cenaze töreninde görüntülenen genç oyuncu, muhabirlere “Yaşlılıktan dolayı sağlık sorunları yaşıyordu. Şu an oldukça üzgünüm. Affınızı istiyorum, daha sonra konuşuruz” demekle yetindi. Erdoğan Vursavaş, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.  Özge Özpirinçci’nin annesi Güzide Özpirinçci’nin babası Erdoğan Vursavaş, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

 
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