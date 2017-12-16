16/12/2017 13:46


Arif V 216'nın fragmanını izlemek için tıklayınız

Arif V 216

Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Seda Bakan'ın paylaştığı Arif V 216 filmin merakla beklenen fragmanı yayınlandı

Zaman makinesiyle 1969 yılına giden 'Arif' ve '216’nın yaşadıklarından anekdotlar sunan fragman, iki dostun karşı karşıya geldiği sahnelerle de şaşırtıyor.‘İyi insanlar sadece filmlerde mi olur?’ sorusuna cevap arayan film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında, Arçelik ana sponsorluğunda 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.


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