15/12/2017 14:01


Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel

Siyah İnci adlı dizide rol alan güzel oyuncu Hande Erçel'in şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edildi

Oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç 2014 yazında Bodrum plajlarında görüntülenmiş ancak "Aramızda aşk yok, dostluk var." demişti. Kısa zaman sonra ilişki ortaya çıktı. Çift 2015'te nikâh masasına oturdu. Ancak evlilik uzun sürmedi. Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur'un iki yıl süren evlilikleri Eylül 2017'de resmen bitti.

4 ay önce boşanan popçu Murat Dalkılıç'ın oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Beraberlik 5 gün önce başladı. Oyuncu Hande Erçel kısa süre önce iş adamı Mehmet Dinçerler ile birlikteydi.

Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz sevgiliyken, Mehmet Dinçerler ile çift olarak görüşüyorlardı. Hande Erçel, Ekin Mert Daymaz ile ayrılınca Mehmet Dinçerler ile çıkmaya başlamış ve herkesi şaşırtmıştı.

 


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