15/12/2017 13:58


Oscar aday adayı Ayla filmine büyük şok

Ayla filmi

Türkiye’nin Oscar aday adayı Ayla filmi, Oscar’da yabancı dilde film adayları listesinde yer almadı

ABD'de yabancı film dalında Oscar ödülü adaylarının kısa listesi açıklandı. Listede dokuz film yer aldı. Özel bir komisyon daha sonra belirlenen bu filmlerden en iyi 5 filmi seçecek.

Tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak’ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart’ta düzenlenecek.

Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:

Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio

Almanya, “In the Fade,” Fatih Akin

Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi

İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz

Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri

Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev

Senegal, “Félicité,” Alain Gomis

Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove

İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund


vatan OZ
Nardugan Bayramınız kutlu olsun
giresun
PKK üyesi terörist iş makinesinin önüne geçerek teslim oldu
Beşiktaş Osmanlıspor
Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı yayın bilgileri
ziraat türkiye kupası
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu
beşiktaş
Beşiktaş Osmanlıspor mesaisine devam ediyor
İlgili Haberler
Ali Tekintüre

Ünlü söz yazarı Ali Tekintüre yaşamını yitirdi

Gupse Özay

Gupse Özay'ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor

Survivor 2018

Survivor 2018'de yarışacak bir isim daha belli oldu

Son Dakika Haberleri
vatan OZ

Nardugan Bayramınız kutlu olsun

giresun

PKK üyesi terörist iş makinesinin önüne geçerek teslim oldu

Beşiktaş Osmanlıspor

Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı yayın bilgileri

ziraat türkiye kupası

Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

O silahların hedefinde Türkiye var

ABD Başkanı Trump,daha önce yaptığı açıklamada “PKK/PYD’ ye artık silah verilmeyecek” demişti. Pentagondan yapılan açıklamada da “DEAŞ ile mücadele sona erdi. Verilen silahların Türkiye’yi tehdit ...

Devam