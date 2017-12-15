Oscar aday adayı Ayla filmine büyük şok
Türkiye’nin Oscar aday adayı Ayla filmi, Oscar’da yabancı dilde film adayları listesinde yer almadı
ABD'de yabancı film dalında Oscar ödülü adaylarının kısa listesi açıklandı. Listede dokuz film yer aldı. Özel bir komisyon daha sonra belirlenen bu filmlerden en iyi 5 filmi seçecek.
Tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak’ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart’ta düzenlenecek.
Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:
Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio
Almanya, “In the Fade,” Fatih Akin
Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi
İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz
Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri
Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev
Senegal, “Félicité,” Alain Gomis
Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove
İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund