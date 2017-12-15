Oscar aday adayı Ayla filmine büyük şok

Türkiye’nin Oscar aday adayı Ayla filmi, Oscar’da yabancı dilde film adayları listesinde yer almadı

ABD'de yabancı film dalında Oscar ödülü adaylarının kısa listesi açıklandı. Listede dokuz film yer aldı. Özel bir komisyon daha sonra belirlenen bu filmlerden en iyi 5 filmi seçecek.

Tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak’ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart’ta düzenlenecek.

Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:

Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio

Almanya, “In the Fade,” Fatih Akin

Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi

İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz

Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri

Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev

Senegal, “Félicité,” Alain Gomis

Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove

İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund